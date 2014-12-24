В Ботаническом саду Петербурга нарядили новогоднюю пальму

Финик канарский украсили золотыми и белыми шарами со звездами в духе традиций Египта, Бразилии и Мексики.

В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге появилось необычное новогоднее украшение — финик канарский, украшенный золотыми и белыми шарами со звездами. Как сообщает пресс-служба сада, такая традиция соответствует обычаям Египта, Бразилии и Мексики, где к праздникам принято наряжать пальмы.

Финик канарский, без сомнения самая красивая пальма в Санкт-Петербурге, теперь символизирует традиции этих стран. Пресс-служба Ботанического сада

Помимо пальмы, новогодний декор появился и на других растениях субтропического маршрута: мандаринах, гранате, остролисте и новозеландском рождественском дереве.

Фото: Telegram / "Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург"

Все обзорные экскурсии по Субтропическому маршруту теперь проходят в формате тематической программы "Новогодние растения мира". В новогодние каникулы со 2 по 11 января маршрут будет работать в режиме свободной прогулки.

Дополнительно с 6 по 21 декабря в Зелёном домике ботанического сада пройдет Рождественская выставка-ярмарка. Сад поблагодарил арбориста Виктора Ковалышкина, флористов Екатерину Сергееву и Ирину Самодахову, а также помощника Никиту за работу по украшению оранжерейного маршрута.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Нижне-Свирском заповеднике бобр и лось устроили "рабочую смену" у дерева.

Видео: Telegram / "Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург"