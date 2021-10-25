В Ленинградском зоопарке показали лакомство из тыквы для медведицы Хаарчааны

Хищница любит не только есть тыкву, но и играть с ней.

В Ленинградском зоопарке рассказали, за что медведица Хаарчаана любит тыквы. Сентября и октябрь для животного — пора особых сезонных угощений и игр.

Работники зоопарка начиняют тыкву разными вкусностями: кладут внутрь куски мяса, свеклы, моркови, а затем бросают в воду. Такое лакомство Хаарчаана получает дважды в неделю. Также осенью хищница питается кабачками, желудями и каштанами. Одно из любимых блюд — желе из черноплодки с добавлением говяжьих костей.

Тыква для медведицы — не только угощение, но и игрушка. Она любит поддевать их лапой, грызть, гонять по вольеру и играть с тыквой а бассейне. Также Хаарчаана обожает осень за опавшие листья. Белый медведь то сгребает листву в одну сторону, то перетаскивают в другую.

Летом Хаарчаана ест и играется с арбузами.

Видео и фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк