В Ленинградском зоопарке показали, как медведица Хаарчаана лакомится арбузом

Для медведя арбуз не только еда, но и игрушка.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка опубликовала видео с медведицей Хаарчааной, которая лакомится арбузом. Животное очень любит этого представителя Тыквенных.

Увидя арбуз, медведица сразу же бросается в воду. Хищница легко разгрызает корку и добирается до мякоти. Лакомится Хаарчаана прямо в воде. Также она может вынести арбуз в зубах на сушу, чтобы доесть остатки. Жительница зоопарка очень быстро расправляется с едой.

Хаарчану кормят арбузами 1-2 раза в неделю.

Так зоопарк не только вносит разнообразие в рацион медведицы, но и обогащает среду её обитания. Поэтому мы всё время стараемся придумать хищнице развлечения. Можно предложить ей новую игрушку, или, как один из способов, – дать необычную пищу. Например, арбуз. говорится в сообщении.

Также медведица очень любит свеклу.

Видео и фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк