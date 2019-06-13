Медведи в Ленобласти еще не спят

Однако косолапые со дня на день залягут в свои берлоги: они ждут, когда выпадет снег.

В Ленобласти медведи еще не уснули, сообщил биолог Павел Глазков 15 ноября.

Так, накануне в видеоловушку в Кингисеппском районе попались медведица и ее медвежата, а спустя сутки там же прошел упитанный самец. Однако косолапые со дня на день залягут в свои берлоги: они ждут, когда выпадет снег.

В зимнюю квартиру медведи стараются залечь под снегопад, чтобы замело следы, поскольку на них охотятся волки.

Если Вы неожиданно встретились с медведем, ни в коем случае нельзя от него убегать! Это может побудить хищника к нападению. Медведь плохо видит, и для того, чтобы с помощью обоняния понять, кто перед ним находится, встает на задние лапы и усиленно вдыхает воздух. Обычно, осознав, что перед ним человек, медведь опускается на четыре лапы и уходит. Запомните: стоя на задних лапах, медведи не нападают. Хуже, если, встав на четыре лапы, зверь начинает приближаться к Вам. Причем делать это он может не по прямой, а делая вид, что Вас не замечает, по касательной. Павел Глазков, биолог

В таком случае стоит пятиться назад. А если медведь не меняет своих намерений, необходимо увеличить себя в размере. Для этого нужно на вытянутых руках поднять над головой палку, корзину или куртку.

Как я уже сказал, медведь плохо видит, и, если Ваши габариты резко изменились, это может быть существенным поводом, чтобы зверь изменил свои намерения приблизиться к Вам. Если вас несколько человек, то необходимо, взявшись за руки, одновременно поднять руки над головой. Павел Глазков, биолог

В настоящее время в мире не зарегистрировали ни одного случая нападения бурого медведя на группу людей.

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом рябчики начали объединяться в стайки.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков