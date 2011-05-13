Во Всеволожском районе в видеоловушку попал бурый медведь

Во Всеволожском районе в видеоловушку автора блога "Каждой твари по паре" попался бурый медведь.
Зверь выглядит довольно упитанным: он усиленно готовится к зимовке, и к концу августа уже хорошо отъелся.
Павел Глазков, автор блога "Каждой твари по паре"
Как рассказал Павел Глазков, сейчас медведи отъедаются на чернике. Ягоды для животных – очень ценный корм. Несмотря на небольшую калорийность, при массовом потреблении черника хорошо обеспечивает энергетические потребности даже такого огромного зверя как медведь. Ведь она содержит углеводы, которые как раз и нужны для накопления жировых запасов.
Биолог напомнил: чтобы избежать встречи с медведем в лесу, рекомендуется побольше шуметь: громко разговаривать, периодически покрикивать, свистеть в спортивный свисток. Зверь услышит вас и уйдёт.
По данным Комитета по охране объектов животного мира Ленинградской области, в нашей области обитает 3190 бурых медведей.
Встреча лосихи со своим повзрослевшим сыном попала в видеоловушку в Ленобласти.
Фото и видео: Каждой твари по паре
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все