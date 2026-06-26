Хозяин леса на трапезе: в Ленобласти фотоловушка поймала медведя, поедающего кукурузу

Губернатор региона Александр Дрозденко напомнил о правилах безопасности при встрече с диким животным.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился в своём канале в мессенджере МАКС уникальными кадрами, сделанными с помощью фотоловушки. На видео запечатлён бурый медведь, который пришёл полакомиться кукурузой. Ранее эти устройства уже фиксировали других лесных обитателей, таких как кабаны и журавли, но появление хозяина тайги стало особенно интересным событием для подписчиков главы региона.

Дрозденко напомнил, что популяция медведей в лесах Ленобласти насчитывает около 3 тыс. особей. В основном они концентрируются на севере и востоке региона. Соседство человека и хищника остаётся бесконфликтным во многом благодаря системе биотехнических мероприятий:

Строим для медведей подкормочные площадки в глубине лесов, сеем сладкий овёс вдали от жилья, чтобы у зверя была альтернатива пищевым отходам, которые он может найти у человека. И здесь ключевой момент: медведи выходят к людям именно там, где есть лёгкий доступ к еде. Незакрытые контейнеры, остатки пищи на стоянках, неубранный мусор — это приманка, которая работает безотказно. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

С началом сезона грибов и ягод лесные массивы вновь заполняются людьми. В связи с этим глава 47-го региона напомнил о правилах безопасности при встрече с диким животным:

Обозначайте своё присутствие: говорите, пойте или стучите, чтобы зверь услышал вас заранее и ушёл.

Не оставляйте еду и мусор на стоянках и никогда не кормите животных.

При встрече сохраняйте спокойствие: резкие движения могут спровоцировать агрессию. Лучше медленно отступить назад, не поворачиваясь к зверю спиной.

Мать-героиня: кабаниху с рекордным выводком из 12 поросят заметили в лесах под Петербургом.

Видео: МАКС / Александр Дрозденко