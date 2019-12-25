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Медучреждениям Петербурга выделят 2 млрд рублей на покупку масок и перчаток
Сегодня, 17:21
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nadezhda_sib

Медучреждениям Петербурга выделят 2 млрд рублей на покупку масок и перчаток

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Губернатор подписал два постановления.

Петербург выделит дополнительные средства на приобретение лабораторного оборудования для ПЦР-исследований на COVID-19 и покупку средств индивидуальной защиты. Соответствующие постановления подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Из резервного фонда правительства 34 млн рублей город отдал на покупку лабораторного оборудования для диагностики коронавируса методом ПЦР, которая проводится в пяти медицинских организациях. Это позволит повысить среднюю производительность выполнения исследований в 2-3 раза. 

Кроме того, 2 млрд рублей направят на субсидии государственным учреждениям здравоохранения. На эти средства они закупят защитные костюмы, маски, перчатки и бахилы для медработников и пациентов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге с 26 октября начнутся ежедневные коронарейды. 

Фото: Piter.TV

Теги: медицинские учреждения, пцр, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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