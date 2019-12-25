Медучреждениям Петербурга выделят 2 млрд рублей на покупку масок и перчаток

Губернатор подписал два постановления.

Петербург выделит дополнительные средства на приобретение лабораторного оборудования для ПЦР-исследований на COVID-19 и покупку средств индивидуальной защиты. Соответствующие постановления подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Из резервного фонда правительства 34 млн рублей город отдал на покупку лабораторного оборудования для диагностики коронавируса методом ПЦР, которая проводится в пяти медицинских организациях. Это позволит повысить среднюю производительность выполнения исследований в 2-3 раза.

Кроме того, 2 млрд рублей направят на субсидии государственным учреждениям здравоохранения. На эти средства они закупят защитные костюмы, маски, перчатки и бахилы для медработников и пациентов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге с 26 октября начнутся ежедневные коронарейды.

Фото: Piter.TV