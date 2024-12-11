Медсестра закрыла собой раненого бойца от осколков под огнём ВСУ

Она проявила героизм, продолжая оказывать помощь.

Министерство обороны РФ сообщило о героическом поступке ефрейтора Людмилы Болилой, медицинской сестры мотострелкового подразделения, которая под огнем ВСУ закрыла собой тяжелораненого военнослужащего от осколков.

Ефрейтор Болилая выполняла задачи по оказанию неотложной и плановой медицинской помощи раненым военнослужащим, а также оказывала медицинскую помощь гражданскому населению.

Во время боевых действий подразделение подверглось ракетно-артиллерийскому удару ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Личный состав, выполнявший фортификационные работы, получил ранения различной степени тяжести.

В Минобороны РФ отметили, что ефрейтор Людмила Болилая, находясь на пункте управления, проявила хладнокровие, выбежала на поверхность, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке и под огнём противника начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, готовя их к дальнейшей эвакуации. Во время обстрела она закрыла собой тяжелораненого бойца от осколков, проявив мужество и самоотверженность.

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Фото: Pxhere