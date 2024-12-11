Военнослужащие "Центра" получили контроль над городом.

Российские Вооруженные силы освободили из-под контроля киевского режима город Дзержинск (украинское название - Торецк), расположенный на территории Донецкой Народной Республике. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что 7 февраля 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" свобожден город в новом регионе страны. Задача выполнена силами "Центральной" группировки войск.

МО РФ сообщило о срыве контрнаступления ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку.

Фото: Минобороны России