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МО РФ сообщило о срыве контрнаступления ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку
Сегодня, 14:06
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МО РФ сообщило о срыве контрнаступления ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку

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Задача выполнена силами "Севера" в Курской области.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что военнослужащие успешно предотвратили попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, расположенных на территории Курской области. В профильном ведомстве отметили, что боевые подразделения "Северной" группировки войск смогли отразить все атаки со стороны противника. Ранее Вооруженные си лы Украины очередной раз пытались прорвать фронт в приграничном районе. Вчера, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому.  Далее произошел контактный бой в районе села Уланок. Там Вооруженные силы России встретили армию киевского режима на расстоянии около 600 метров. Новая попытка атаки полностью отражена российскими представителями.

ВС РФ освободили населенный пункт Дружба в ДНР.

Фото: Минобороны России

Теги: всу, курская область, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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