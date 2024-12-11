Российские Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дружба в Донецкой Народной Республике. В министерстве по обороне уточнили, что боевая задача выполнена силами "Центральной" группировки войск. Военнослужащие успешно продолжили продвижение в глубину обороны армии киевского режима и освободили из-под его контроля также Крымское и Барановку.
Нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады при национальной полиции Украины.
пресс-служба Минобороны России
Потери вооруженных формирований ВСУ за минувшие сутки составили свыше 3720 человек личного состава убитыми и ранеными, а также четыре танка, включая танк "Leopard" немецкого производства, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты "Bradley" и бронетранспортер М113 американского изготовления, бронированный транспортер "Viking" шведского производства.
Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства.
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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