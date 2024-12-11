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ВС РФ освободили населенный пункт Дружба в ДНР
Сегодня, 13:53
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ВС РФ освободили населенный пункт Дружба в ДНР

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Задача реализована силами "Центра" в ходе СВО.

Российские Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дружба в  Донецкой Народной Республике. В министерстве по обороне уточнили, что боевая задача выполнена силами "Центральной" группировки войск. Военнослужащие успешно продолжили продвижение в глубину обороны армии киевского режима и освободили из-под его контроля также Крымское и Барановку.

Нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады при национальной полиции Украины.

пресс-служба Минобороны России

Потери вооруженных формирований ВСУ за минувшие сутки составили свыше 3720 человек личного состава убитыми и ранеными, а также четыре танка, включая танк "Leopard" немецкого производства, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты "Bradley" и бронетранспортер М113 американского изготовления, бронированный транспортер "Viking" шведского производства.

Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: днр, дружба, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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