Опорный пункт Вооруженных сил Украины ликвидирован российскими танкистами. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Восточной" группировки войск на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие добавили, что несколько экипажей с закрытых огневых позиций. Первым выстрелом из техники наводчики уничтожили огневые точки и пункт управления беспилотников от местных националистов. Затем танкисты вышли из-под огня артиллерии противника и дронов ВСУ. Затем по территории отработали штурмовые группы, которые зачистили позиции и блиндажи армии киевского режима.

В основном работаем с закрытых огневых позиций, на прямую наводку выезжаем, работаем по блиндажам противника, также тралим, но в основном, как я сказал, с закрытых огневых позиций работаем. У нас система РЭБ стоит, которая позволяет нам беспрепятственно выполнять задачи

командир одного из экипажей с позывным "Бурый"