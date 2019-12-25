С декабря петербуржцы смогут оформить электронный полис ОМС

Документ можно будет оформить через "Госуслуги".

С 1 июля в РФ при обращении в медучреждение можно предъявить штрих-код цифрового полиса вместо бумажного носителя. Мера коснулась и Северной столицы - как сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, документ в новом формате можно хранить несколькими способами.

Так, штрих-код полиса можно будет сохранить в личном кабинете на портале Госуслуг, в телефоне и на другом электронном носители. Возможность выбрать между бумажным и цифровым полисом появится у горожан с 1 декабря.

Для оформления электронной версии не обязательно обращаться в страховую компанию - достаточно показать бланк физического полиса и экран телефона со штрих-кодом.

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Фото: Piter.TV