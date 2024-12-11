Военные из Петербурга показали, как проходят медицинскую подготовку на передовой

О нюансах подготовки рассказали представители патриотического движения "Народный фронт".

Бойцы, находящиеся на бахмутском направлении, продемонстрировали свои регулярные занятия по оказанию первой медицинской помощи раненым. Видеозапись тренировок была опубликована в Telegram-канале Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.

Как отмечается в публикации, особое внимание уделяется наложению жгута на подмышечную впадину, поскольку при ранении в эту область невозможно использовать классический способ наложения жгута. В таких случаях применяется специальный метод остановки кровотечения.

Санкт-Петербургский исполком Народного фронта подготовил к отправке на передовую партию окклюзионных пластырей, используемых при ранениях грудной клетки и живота. Лекарства будут отправлены на фронт на следующей неделе.Оказать помощь участникам СВО может каждый желающий.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге увеличили размер выплаты при поступлении на военную службу до 2,5 млн рублей.

Видео: Telegram-канал "Народный фронт | Санкт-Петербург"