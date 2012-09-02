Медики на вертолете спасли новорожденного и мать в Ленобласти

Эвакуированные проживали в труднодоступном для наземного транспорта поселении.

В Лужском районе Ленинградской области медицинская бригада на вертолете спасла новорожденного ребенка и его маму, которая проживала в труднодоступном для наземного транспорта Толмачевском поселении. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Родившийся младенец оказался недоношенным. Ему и его родительнице реанимационная бригада вертолета оказала первую помощь и всю необходимую поддержку. Эвакуированных доставили в Ленинградский областной перинатальный центр. Всего в текущем году ленобластная санавиация совершила 358 вылетов.

Ранее мы рассказывали о том, что в СПбГПМУ спасли 11-летнюю псковичку с инородным телом в гортани.

Фото: Администрация Ленинградской области