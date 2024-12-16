Новорожденную из Великого Новгорода спасли петербургские врачи с помощью аппарата ЭКМО

У девочки сразу после рождения развилась острая дыхательная недостаточность.

Новорожденную девочку с острой дыхательной недостаточностью экстренно доставили из Великого Новгорода в Санкт-Петербургский педиатрический университет для подключения к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Ребенок появился на свет 29 августа и сразу после рождения потребовал сложнейшего медицинского вмешательства.

После оперативного обращения министра здравоохранения Новгородской области Валерия Яковлева к ректору Педиатрического университета Дмитрию Иванову была организована телемедицинская консультация и принято решение о немедленной медицинской эвакуации. В тот же день в Великий Новгород выехала специализированная бригада врачей СПбГПМУ в составе заведующего отделением реанимации Назара Зеленина, кардиохирурга Евгения Кулемина и врача-реаниматолога Кристины Третьяковой.

"Коллеги из Великого Новгорода сделали всё необходимое для стабилизации состояния пациентки. Для дальнейшего лечения ребёнка было необходимо использовать вспомогательные методы кровообращения — подключать к ЭКМО. Проведение данной манипуляции и дальнейшую транспортировку ребёнок перенес хорошо" Евгений Кулемин

Врачам успешно удалось подключить новорожденную к аппарату ЭКМО, который временно замещает функции сердца и легких, и обеспечить ее безопасную транспортировку в Санкт-Петербург. Сейчас девочка находится в отделении реанимации Педиатрического университета, где ей проводится комплексное обследование для определения дальнейшей тактики лечения.

Ректор университета Дмитрий Иванов лично координировал работу бригады и отметил слаженное взаимодействие между региональными и федеральными медицинскими учреждениями, которое уже не впервые позволяет спасать жизни детей в критическом состоянии.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета