МДТ должен заплатить штраф 15 тысяч рублей за санитарные нарушения

Представитель Роспотребнадзора сообщила, что в МДТ было выявлено множество нарушений, что свидетельствует о значительной угрозе жизни и здоровью людей.

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении ФГБУК "Академический Малый драматический театр – Театр Европы". Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Представитель Роспотребнадзора сообщила, что в МДТ было выявлено множество нарушений, что свидетельствует о значительной угрозе жизни и здоровью людей. Также пояснила, что запрет на временное приостановление деятельности театром был исполнен в полном объеме.

В судебном заседании представитель театра пояснил, что они не согласны с предъявленными нарушениями. Также представитель МДТ предоставил письменные возражения и отметил, что те замечания, которые отражены в протоколе, устранены, поэтому оснований для приостановления деятельности не должно быть.

Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, здание Малого Драматического театра опечатали вечером 5 мая. Это было связано с нарушениями закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд 11 мая вернул материалы дела против МДТ о санитарных нарушениях.

Фото и видео: объединенная пресс-служба городских судов Петербурга