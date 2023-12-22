МЧС: 14 марта в Петербурге ожидается усиление ветра до 18 м/с

Усиление ветра ожидается местами.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей Северной столицы об усилении ветра в четверг, 14 марта. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 14 марта до 09 часов 15 марта на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с усилением юго-западного ветра. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

В Петербурге антициклон сдаёт позиции, сообщили ранее синоптики.

Фото: Piter.tv