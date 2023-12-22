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В Петербурге 13 марта антициклон сдаёт позиции
Сегодня, 8:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 13 марта антициклон сдаёт позиции

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Температура воздуха 13 марта в Петербурге +5…+7 градусов.

Большую часть сегодняшнего дня Северная столица проведёт под влиянием солнечного и сухого антициклона, и только вечером скажется приближение атмосферного фронта с юго-запада. Облаков в небе станет больше и ближе к ночи местами пройдут небольшие дожди, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 13 марта в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В четверг пройдут небольшие дожди и +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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