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В среду в Петербурге обещают усиление ветра до 18 метров в секунду
Сегодня, 16:02
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В среду в Петербурге обещают усиление ветра до 18 метров в секунду

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В МЧС предупредили жителей о непогоде.

В среду, 20 декабря, в Петербурге обещают сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Северной столице.

 20 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 18 м/с.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Небо над городом на Неве затянет облаками. Выпадут осадки в виде дождя и снега. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы. На дорогах будет скользко. Автомобилистов призвали соблюдать особую осторожность.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 20 декабря ожидается до +3 градусов и гололедица.

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Теги: мчс, погода спб, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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