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В Ленобласти 20 декабря ожидается до +3 градусов и гололедица
Сегодня, 13:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 20 декабря ожидается до +3 градусов и гололедица

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Ночью 20 декабря местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, днём в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода и плюсовая температура. Об этом сообщили специалиасты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 20 декабря местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, днём в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, ночью и в первой половине дня местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. 

Фото: pxhere; МЧС

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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