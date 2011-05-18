В Ленобласти 20 декабря ожидается до +3 градусов и гололедица

Ночью 20 декабря местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, днём в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода и плюсовая температура. Об этом сообщили специалиасты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 20 декабря местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, днём в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, ночью и в первой половине дня местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.

Фото: pxhere; МЧС