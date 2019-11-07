МЧС: в Шушарах на новостройке загорелась емкость с битумом

Никто не пострадал.

В Шушарах на крыше новостройки загорелась емкость с битумом и утеплитель 50 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным МЧС, на Милицейском проспекте, 13 пожар ликвидирован. Пострадавших удалось избежать.

Битум представляет собой смесь углеводородов и гетероорганических соединений. Это один из самых популярных сегодня строительных материалов. Он используется практически в любых сферах строительной деятельности.

Ранее в Выборге подожгли окно судебного участка.

Видео: Piter.TV