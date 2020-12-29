В Петербурге увеличили на 3,4% маткапитал для семей с тремя детьми

За рождение третьего или последующего ребенка петербурженки смогут получить единовременную выплату в размере 165,9 тысяч рублей.

В Петербурге проиндексировали региональный материнский капитал – он вырос на 3,4%. В 2021 году за рождение третьего или последующего ребенка петербурженки смогут получить единовременную выплату в размере 165,9 тысяч рублей. Об этом сообщил Комитет по соцполитике.

По данным комитета по социальной политике, в 2020 году сертификаты "Материнский (семейный) капитал" получили 5934 многодетные семьи. Сертификат можно потратить только на определенные цели, чаще всего их используют на улучшение жилищных условий, строительство дачи, образование детей. Также данную сумму можно потратить на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение.

По официальным данным, в Петербурге живут 47,3 тысячи многодетных семей.

В этом году в Петербурге две многодетные семьи получили орден "Родительская слава".

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