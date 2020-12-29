В Петербурге две многодетные семьи получили орден "Родительская слава"

Орден "Родительская слава" – высшая форма поощрения граждан РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

В Петербурге многодетные семьи Поспеловых и Шемяковых награждены орденом "Родительская слава". Государственную награду по поручению Президента России вручил сегодня в Смольном губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, в Петербурге более 40 тысяч многодетных семей, в них воспитываются более 150 тысяч детей. Градоначальник отметил, что сам из многодетной семьи, поэтому знает, как родителям бывает непросто.

В семье Поспеловых 10 детей, трое из которых приемные. Папа – Александр Николаевич – капитан первого ранга в отставке. Мама – Наталья Михайловна – историк. В семье есть тройняшки и четверняшки. Восемь детей еще ходят в школу. Супруги также реализуют проект по строительству жилых домов для многодетных приемных семей в Парголово.

В семье Шемяковых – 8 детей. Папа – Сергей Николаевич – работает в компании "Фармацевтические технологии". Мама – Валентина Ивановна – занимается воспитанием детей. Старшие дочки получили высшее образование, еще одна дочь и сын учатся в вузах. Трое - школьники, самая маленькая – на семейном воспитании.

Орден "Родительская слава" – высшая форма поощрения граждан РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Его получают родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и больше детей.

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Фото: gov.spb.ru