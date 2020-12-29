Ленобласть выделила 48 млн рублей на подарки новорожденным

Область намерена приобрести 15 тысяч таких наборов.

Комитет по государственному заказу Ленинградской области разместил закупку, по итогам которой планируется определить поставщика 15 тысяч подарков новорожденным жителям региона.

Всего на это выделено 48 млн рублей из его бюджета. Подарки будут вручать в рамках семьям в рамках соответствующей областной акции.

В составе подарка 14 позиций. В том числе, байковое одеяло, по 2 теплых и легких пеленки, штанишки, чепчик, два боди (с короткими и длинными рукавами), прорезыватель для зубов, полотенце-уголок с варежкой для купания, пять впитывающих одноразовых пеленок, шапочка. И, конечно, непременная для каждого малыша соска-пустышка.

Такие наборы, - а они будут, разумеется, в подарочной упаковке, - должны поставляться в регион восемью партиями в течение текущего года.

Заявки от потенциальных поставщиков для участия в аукционе, - его результатом станет определение компании-партнера, - принимаются до 28 января.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных за 2020 год.

Фото: lenobl.ru