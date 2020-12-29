В Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных за 2020 год

Больше всего новорожденных – во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.

В Ленинградской области в 2020 году родились 7024 мальчиков и 6390 девочек. Больше всего новорожденных – во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах. Управление ЗАГС Ленобласти назвало самые популярные имена прошлого года.

Чаще всего мальчиков называли Артем и Александр, редко встречались имена Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор.

Среди женских имен самое популярное – София, затем шли Алиса, Виктория, Мария и Анастасия. Редкими именами для девочек стали Агнесса, Вирсавия, Милослава, Лариса и Лукерья.

Самые необычные имена, которыми петербуржцы называли детей в 2020-м.

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