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В Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных за 2020 год
Сегодня, 16:59
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nastya960

В Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных за 2020 год

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Больше всего новорожденных – во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.

В Ленинградской области в 2020 году родились 7024 мальчиков и 6390 девочек. Больше всего новорожденных – во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах. Управление ЗАГС Ленобласти назвало самые популярные имена прошлого года.

Чаще всего мальчиков называли Артем и Александр, редко встречались имена Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор.

Среди женских имен самое популярное – София, затем шли Алиса, Виктория, Мария и Анастасия. Редкими именами для девочек стали Агнесса, Вирсавия, Милослава, Лариса и Лукерья.

Самые необычные имена, которыми петербуржцы называли детей в 2020-м.

Фото: pixabay

Теги: дети, новорожденные
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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