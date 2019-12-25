Ученые СПбГУ научились предсказывать кариес у детей

Поводом для создания системы стала тревожная статистика в Северной столице: кариозные поражения находят у каждого третьего 3-летнего ребенка и более чем у 60% 6-летних детей.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали математическую модель для раннего прогнозирования кариеса. Поводом для создания системы стала тревожная статистика в Северной столице: кариозные поражения находят у каждого третьего 3-летнего ребенка и более чем у 60% 6-летних детей, при этом большинство малышей впервые попадают к стоматологу только перед поступлением в школу, когда лечить уже поздно.

Ученые проанализировали факторы риска. Выяснилось, что наибольший вред эмали наносят фруктовые пюре и домашний прикорм из-за высокой концентрации сахара и кислот. К критическим ошибкам родителей отнесли начало чистки зубов позже одного года, ночные кормления и использование зубных паст без фтора.

Новая разработка позволит педиатрам прямо во время осмотра за несколько минут оценить риски и выдать родителям персональный план профилактики для конкретного ребенка.

Ешь сколько хочешь и худей: ученые доказали эффективность обезжиренной веганской диеты.

Фото: unsplash (Benyamin Bohlouli)