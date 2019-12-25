В Петербурге и Ленобласти одобрили свыше 10 тыс. заявлений на распоряжение маткапиталом

Для определение конкретного направления, на которое пойдут деньги, можно будет при обращении в банк.

Более 10 тыс. заявлений на участие в программе материнского капитала одобрили в Петербурге и Ленобласти. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу ОПФР, чаще всего в регионах выплата идёт на улучшение жилищных условий.

Для того, чтобы направить маткапитал на конкретные нужды, необходимо обратиться в банк за одобрением заявки. В случае положительного решения деньги придут в течение пяти рабочих дней.

Кроме того, в кредитное учреждение надо обратиться для получения первоначального взноса, погашения основного долга или для уплаты процентов по кредиту.

Ранее мы сообщили о том, что в 2022 году Петербург приобрел 570 социальных квартир для льготников и очередников.

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