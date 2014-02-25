В 2022 году Петербург приобрел 570 социальных квартир для льготников и очередников

На эти средства купят 169 квартир: 157 однокомнатных, 10 четырехкомнатных, одну пятикомнатную и ещё одну шестикомнатную.

Сначала этого года Петербург заключил контракты на сумму более 1 млрд рублей на покупку социальных квартир для льготников и очередников. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

На эти средства купят 169 квартир: 157 однокомнатных, 10 четырехкомнатных, одну пятикомнатную и ещё одну шестикомнатную. Их получат дети-сирота, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также многодетные семьи и другие льготники. Право собственности оформлено уже на 51 квартиру.

Также приняли 519 квартир по контрактам, которые заключили до 2022 года. Они расположены в Выборгском и Пушкинском районах. Всего с начала года в собственность оформили 570 квартир. В планах на 2022—2024 гг. получение ещё 732 однокомнатных, 83 двухкомнатных и три трёхкомнатных квартиры.

Ранее мы сообщали, что в июне в Петербурге сдали 104 дома. Больше всего квадратных метров были введены в Красногвардейском, Невском и Приморском районах.

Фото: Piter.tv

