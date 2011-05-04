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Матч "Зенит" - "Спартак" завершился счетом 1:1

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В ворота противника забил гол Андрей Мостовой.

Футбольный матч "Зенита" с "Спартаком" на поле "Открытие Банк Арена" в Москве завершился со счетом 1:1. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В первом тайме никому из игроков не удалось забить гол. Во втором на 49-й минуте футболист Александр Соболев забил мяч в ворота петербургской команды. Однако во время пенальти  Андрей Мостовой смог порадовать фанатов. Клубы вничью сыграли в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 

Ранее на Piter.tv: Сантос выступил капитаном "Зенита" на матче 15 мая.

Видео: Телеграм / ФК "Зенит"

Теги: гол, зенит, матч, спартак
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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