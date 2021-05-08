Сантос выступит капитаном "Зенита" на матче 15 мая

Трансляцию игры покажут в кинотеатрах.

Сегодня, 15 мая, в 16:30 состоится игра сине-бело-голубых и "Спартака" на "Открытие Банк Арене" в Москве. В официальном телеграм-канале петербургской команды уже назвали стартовый состав "Зенита" на сегодняшний матч.

Стало известно, что капитаном выбрали бразильца Сантоса. На поле также выйдут Чистяков, Сергеев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком и Юри Алберто.На скамье запасных - Круговой, Кержаков, Бязров, Караваев, Адамов, Сутормин, Дзюба, Оздоев, Ерохин, Мостовой остаются.

Напомним, что матч "Зенита" со "Спартаком" покажут в кинотеатрах Петербурга. Увидеть "схватку" можно на экранах кинотеатров в Северной столицы ("Формула Кино" в ТРЦ "Галерея"), Москвы, Краснодара, Мурманска, Рязани и Сыктывкара.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" подал апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

Видео: Телеграм / ФК "Зенит"