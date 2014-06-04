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Матч "Зенит" – "Ростов" пройдет без зрителей
Сегодня, 14:57
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Матч "Зенит" – "Ростов" пройдет без зрителей

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Матч пройдет в Ростове-на-Дону.

В среду, 28 июля, пресс-служба ФК "Зенит" официально подтвердила информацию, что следующий матч команды против "Ростова" пройдет без зрителей. 

Игра должна состояться в воскресенье, 1 августа, в 20:00 на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону. Такое решение было принято из-за санитарных ограничений на территории Ростовской области. 

Судя по данным оперштаба, за сутки в области выявили 395 новых случаев коронавируса, выздоровело 290 человек, погибли 23 человека.

Ранее мы писали, что российские пловцы выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде.

Фото: пресс-служба "Зенит"

Теги: фк зенит, фк ростов, футбол
Категории: Зенит, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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