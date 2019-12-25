Российские пловцы выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде

Первое место на пьедестале заняли британцы.

Российская команда по плаванию заняла второе место в олимпийской эстафете 4х200 метров вольным стилем, пишет ТАСС.

Серебро завоевали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Золотые медали выиграли спортсмены из Великобритании. Россияне отстали от своих оппонентов на 3,23 секунды. Бронзовыми призерами стали австралийцы.

Это уже третья медаль сборной РФ в плавании на Играх. Днем ранее Евгений Рылов стал чемпионом на дистанции в 100 метров на спине. Ему удалось выиграть первое золото для страны в этой категории с 1996 года. Его коллега по сборной Климент Колесников был вторым в этой дисциплине.

В копилке российской сборной на Олимпиаде-2020, которая в настоящее время проходит в Токио, находится семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.

Ранее гимнастка США снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020.

Фото: ВК / Олимпийский комитет России