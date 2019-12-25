Гимнастка США снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020

Она получила травму ноги во время опорного прыжка.

Американская гимнастка Симона Байлз снялась с командного многоборья Олимпиады-2020, которая в настоящее время проходит в Токио. Об этом сообщается в официальном микроблоге Игр в Twitter.

Отмечается, что спортсменка больше не сможет участвовать в соревнованиях из-за травмы ноги. В Федерации спортивной гимнастики Соединенных Штатов заявили, что Байлз будет ежедневно проходить обследование, после чего будет принято решение о возможности дальнейших выступлений.

Уточняется, что американка получила повреждение во время опорного прыжка, который она исполнила с ошибкой. В составе сборной её заменила Джордан Чайлз.

Ранее российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде-2020.

Фото: Instagram / simonebiles