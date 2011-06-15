Российский пловец принес сборной РФ пятое золото Олимпиады

Евгений Рылов установил рекорд Европы.

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде-2020, которая в настоящее время проходит в Токио.

В последний раз золото в данной категории соревнований было получено в 1996 году. Кроме того, Рылов установил рекорд Европы, проплыв свою дистанцию за 51,98 секунды.

Второе место занял спортсмен из РФ Климент Колесников, бронзу завоевал представитель Соединенных Штатов Райан Мерфи.

Сейчас в копилке сборной России находится пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.

Ранее мужская сборная по спортивной гимнастике победила в многоборье в рамках Олимпиады-2020. Золотые медали взяли Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Давид Белявский. Второе место заняли спортсмены из Японии, тройку лидеров замкнули гимнасты из Китая. Российским спортсменам удалось добиться такого успеха впервые за 25 лет.

Фото: Instagram / evgesh.rylov2396