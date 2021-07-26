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Российские гимнасты завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

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Спортсменам удалось добиться такого успеха впервые за 25 лет.

Мужская сборная по спортивной гимнастике победила в многоборье в рамках Олимпиады-2020, которая в настоящее время проходит в Токио. 

Золотые медали завоевали Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Давид Белявский. Второе место заняли спортсмены из Японии, тройку лидеров замкнули гимнасты из Китая.

Российским спортсменам удалось добиться такого успеха впервые с 1996 года.

Для сборной РФ это третье золото в рамках ОИ-2020. Первая золотая медаль принадлежит стрелку из пневматического пистолета Виталине Бацарашкиной, а вторая - саблистке Софии Поздняковой.

Ранее Международный олимпийский комитет одобрил изменение девиза Олимпийских игр. Он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее". Теперь к этой словесной конструкции в конце добавили слово "вместе" – "Быстрее, выше, сильнее - вместе" (на латыни: citius, altius, fortius - communis).

Видео: Telegram / K/On/Off

Теги: гимнастика, золотая медаль, олимпиада-2020
Категории: Спорт, Лента новостей,

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