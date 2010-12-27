Матч "Россия-Кипр": трансляция, прогноз

Во вторник, 11 июня, на стадионе в Нижнем Новгороде встретятся сборные России и Кипра. Piter.TV публикует подробную информацию о предстоящей игре.

После оглушительной победы российской сборной над Сан-Марино со счетом 9:0 в Саранске, команда Станислава Черчесова готовится к встрече с киприотами. Второй матч российской команды в рамках отборочного тура чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде. Piter.TV публикует подробную информацию о предстоящей игре.

Матч Россия Кипр 11 июня

Матч "Россия-Кипр" состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород". Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Известно, что все футболисты национальной сборной, кроме голкипера, будут одеты в форму красного цвета. На вратаре будут желтые цвета.

Прогноз на матч Россия Кипр

Букмекеры предсказывают победу сборной России. Они считают, что россияне победят соперников с разницей 2 или 3 гола. Возможно, победа будет такой же оглушительной, как и в игре против команды из Сан-Марино.

Трансляция матча Россия Кипр

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года начнется в 21:45 мск. Трансляцию будет вести Первый канал, а также Матч Премьер. Кроме того, за игрой можно будет наблюдать в интернете, например, на сайте портала "Спорт-Экспресс".

Фото: Twitter / Сборная России