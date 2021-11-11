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Видео: на "Газпром Арене" произошла массовая драка

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После этого болельщики были вынуждены покинуть стадион.

Во время матча Россия-Кипр в Санкт-Петербурге между болельщиками нашей сборной началась потасовка. В расположении Piter.TV оказалось видео с места событий. 

По предварительной информации, потасовка началась после того, как фанаты начали оскорблять друг друга. Конфликт двух мужчин перерос в массовую потасовку, разнимать которую пришлось сотрудниками арены.

Всех участников потасовки удалили с трибун.

Матч начался в 20:00 на "Газпром Арене". Это отборочная игра в Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре. Счет открыли уже на 4-й минуте. 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: газпром арена, массовая драка, россия кипр
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня,

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