Видео: на "Газпром Арене" произошла массовая драка

После этого болельщики были вынуждены покинуть стадион.

Во время матча Россия-Кипр в Санкт-Петербурге между болельщиками нашей сборной началась потасовка. В расположении Piter.TV оказалось видео с места событий.

По предварительной информации, потасовка началась после того, как фанаты начали оскорблять друг друга. Конфликт двух мужчин перерос в массовую потасовку, разнимать которую пришлось сотрудниками арены.

Всех участников потасовки удалили с трибун.

Матч начался в 20:00 на "Газпром Арене". Это отборочная игра в Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре. Счет открыли уже на 4-й минуте.

Фото и видео: Piter.TV