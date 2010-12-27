Сборная России по футболу разгромила Сан-Марино в отборочном турнире ЧЕ

Матч завершился со счетом 9:0.

8 июня в Саранске прошел матч третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020. На игре встретились сборные России и Сан-Марино.

Счет открыл Микеле Чеволи на 25-й минуте матча, забив гол в собственные ворота. На 31-й минуте преимущество удвоил Артем Дзюба, реализовав пенальти. Спустя пять минут голом отметился защитник Федор Кудряшов. Еще через пять минут первый тайм закрыл забитым мячом полузащитник Антон Миранчук.

Во втором тайме Дзюба оформил хет-трик, а дублем отличился Федор Смолов. Итог матча зафиксировал Дзюба, забивший гол на 88-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу нашей сборной. Эта победа стала самой крупной в истории для сборной России. Предыдущим рекордом была победа над Лихтенштейном со счетом 7:0 в сентябре 2015 года.

Сейчас сборная России набрала 6 очков и заняла второе место в группе I. Команда Станислава Черчесова уступает Бельгии по дополнительным показателям.

Фото: Вконтакте/Сборная России по футболу