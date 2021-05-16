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"Зенит" сыграет с "Ахматом" в особой форме к 100-летию клуба
Сегодня, 15:10
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"Зенит" сыграет с "Ахматом" в особой форме к 100-летию клуба

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Перед матчем на "Газпром Арене" выступит группа The Hatters.

Сегодня, 24 мая, в матче против "Ахмата" петербургский "Зенит" выйдет в уникальной игровой форме без рекламных логотипов. Как сообщает пресс-служба клуба, это символичный жест в преддверии 100-летнего юбилея, который команда отметит 25 мая.

"Этот комплект — не про стиль, а про память, традиции и единение с болельщиками всех поколений"

пресс-служба ФК "Зенит"

Особенностью формы стали ретро-элементы, отсылающие к истории команды: воротники, напоминающие стиль "Сталинца" (прежнее название клуба). Такой же дизайн будет использован 25 мая на "Матче легенд" на "Газпром Арене".

Ранее Piter.TV сообщал, что к юбилею в петербургском метро даже появились коллекционные жетоны с символикой "Зенита".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: 100-летие зенита, ахмат, зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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