"Зенит" сыграет с "Ахматом" в особой форме к 100-летию клуба

Сегодня, 24 мая, в матче против "Ахмата" петербургский "Зенит" выйдет в уникальной игровой форме без рекламных логотипов. Как сообщает пресс-служба клуба, это символичный жест в преддверии 100-летнего юбилея, который команда отметит 25 мая.
"Этот комплект — не про стиль, а про память, традиции и единение с болельщиками всех поколений"
пресс-служба ФК "Зенит"
Особенностью формы стали ретро-элементы, отсылающие к истории команды: воротники, напоминающие стиль "Сталинца" (прежнее название клуба). Такой же дизайн будет использован 25 мая на "Матче легенд" на "Газпром Арене".
Ранее Piter.TV сообщал, что к юбилею в петербургском метро даже появились коллекционные жетоны с символикой "Зенита".
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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