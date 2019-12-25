К юбилею "Зенита" в петербургском метро запустили в продажу коллекционные жетоны

На торжественной церемонии на одноименной станции были председатель правления клуба Александр Медведев и игроки сборной.

В петербургском метрополитене запустили в продажу коллекционные жетоны, которые посвящены 100-летию футбольного клуба "Зенит". Об этом рассказали в комитете по транспорту города 22 мая.

На торжественной церемонии на одноименной станции были председатель правления клуба Александр Медведев и игроки сборной. Все они опустили жетон в монетоприемник турникетов.

Сегодня жетоны может приобрести каждый желающий на станции "Зенит". Кроме того, 15 мая стартовали продажи юбилейных "Подорожников", тираж составил 100 тыс. штук. Карты продавались во всех кассах метро и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга