"Зенит" завершил сезон с рекордными убытками почти в 11 млрд рублей

На трансфер было потрачено 3,7 млрд рублей.

Финансовый отчет РФС за сезон 2024/2025 обнародовал данные: петербургский "Зенит" стал абсолютным антилидером среди клубов РПЛ, зафиксировав рекордные 10,75 млрд рублей убытков. Особенно тревожной выглядит статья трансферных операций, где потери составили 3,7 млрд рублей, что резко контрастирует с показателями чемпиона — "Краснодара", сумевшего заработать 770 млн рублей прибыли.

Анализ финансовых показателей выявил системные проблемы в управлении клубом: помимо колоссальных трансферных убытков, "Зенит" продолжает нести одни из самых высоких в лиге расходов на зарплаты игроков. Эксперты подчеркивают, что такая финансовая модель становится все менее устойчивой на фоне общей тенденции к оптимизации бюджетов в российском футболе.

Ранее Piter.TV сообщал, что Медведев покидает руководящие посты в "Зените".

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"