Медведев покидает руководящие посты в "Зените"

Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены дальнейшие кадровые перестановки.

Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев покинет все руководящие должности в клубе, а также, вероятно, оставит пост председателя совета директоров хоккейного СКА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированные источники. Ранее эту информацию подтвердил журналист Иван Карпов.

69-летний Медведев, занимавший ранее должности генерального директора "Зенита", президента СКА и главы КХЛ, уходит на фоне неудачного сезона для обоих клубов. Футбольный "Зенит" впервые за пять лет не смог выиграть чемпионат России, уступив "Краснодару", а хоккейный СКА выбыл из Кубка Гагарина в первом раунде.

Медведев также занимает должности председателя советов директоров в баскетбольном и гандбольном "Зените". Официального подтверждения от клубов пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Лахта Центр" засиял в цветах "Зенита" к 100-летию клуба.

Фото: ВКонтакте / Наш Зенит