Медведев покидает руководящие посты в "Зените"

Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев покинет все руководящие должности в клубе, а также, вероятно, оставит пост председателя совета директоров хоккейного СКА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированные источники. Ранее эту информацию подтвердил журналист Иван Карпов.
69-летний Медведев, занимавший ранее должности генерального директора "Зенита", президента СКА и главы КХЛ, уходит на фоне неудачного сезона для обоих клубов. Футбольный "Зенит" впервые за пять лет не смог выиграть чемпионат России, уступив "Краснодару", а хоккейный СКА выбыл из Кубка Гагарина в первом раунде.
Медведев также занимает должности председателя советов директоров в баскетбольном и гандбольном "Зените". Официального подтверждения от клубов пока не поступало.
Ранее Piter.TV сообщал, что "Лахта Центр" засиял в цветах "Зенита" к 100-летию клуба.
Фото: ВКонтакте / Наш Зенит
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