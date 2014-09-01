"Лахта Центр" засиял в цветах "Зенита" к 100-летию клуба

Сегодня футбольный клуб отмечает свой 100-летний юбилей.

В честь столетнего юбилея петербургского "Зенита" башня "Лахта Центра" в ночь на 25 мая окрасилась в фирменные клубные цвета — синий, белый и голубой.

Как сообщили в Telegram-канале комплекса, праздничная подсветка будет работать с 24 по 26 мая. "Лахта Центр поздравляет ФК "Зенит" со столетием", — отметили в сообщении.

Торжественное включение подсветки состоялось в 00:00 25 мая — в день, когда легендарный футбольный клуб отмечает свой 100-летний юбилей.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" сыграл с "Ахматом" в особой форме к 100-летию клуба.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр