В Сети появился свежий рейтинг самых дорогих футболистов

Постоянный интерес к этому вопросу подогревали средства массовой информации, которые то и дело "вбрасывали" в эфир новые интригующие цифры.

Таинственные гонорары "звёзд" мирового футбола всегда привлекали внимание широкой аудитории болельщиков, спонсоров и других заинтересованных лиц. Зачастую легенды о многомиллионных выплатах за успехи и трансфер ведущих игроков намного превосходили реальные суммы. Постоянный интерес к этому вопросу подогревали средства массовой информации, которые то и дело "вбрасывали" в эфир новые интригующие цифры. На сегодняшний день список самых "дорогостоящих" форвардов футбольных арен выглядит следующим образом:

1. Бессменный лидер мадридского Реала Винисиус Жуниор способен положить в свою копилку около 200 млн евро, что существенно превышает цену ближайших конкурентов.

2. Самый молодой нападающий легендарной Барселоны Ламин Ямаль сегодня стоит ни много ни мало 150 млн евро. За 2024 год "цена" этого неутомимого яркого бомбардира увеличилась на 90 млн евро.

3. Мощный полузащитник Коул Палмер готов перейти в другой клуб за 130 млн евро, повысив свою цену за год на 30 млн евро.

4. Юркий и неуловимый полузащитник клуба "Баер" (Леверкузен) Флориан Виртц готов неплохо поиграться в мяч всего за 140 млн евро в год.

5. Сильно подорожавший Пау Кубарси – известный барселонский форвард, прибавил в ценовом весе за год 38 млн евро. Сегодня этот внезапно атакующий мастер результативного нападения, быстро освоившийся в звёздной футбольной вселенной, стоит более 40 млн евро.

Как отмечает Сравни спорт, самым дорогим "подарком" для ведущих клубов станет норвежский нападающий Эрлинг Хааланд (Erling Haaland), стоимость перехода которого оценивается в 220 млн евро. Игроки, "продающиеся" по цене ниже 40 млн евро уже не считаются топовыми товарами на рынке профессионального футбола. Иногда цена быстрых и ловких ног достаточно быстро падает. Простой пример – за 2024 года любимый нападающий клуба ПСЖ Рандаль Коло-Муани потерял в стоимости более 30 млн евро, оказавшись на низшей ступени описываемого рейтинга.

Однако, стоит понимать, что в большинстве западных стран существует достаточно жёсткая система налогообложения. И озвученные суммы очень часто облагаются внушительным налогом, который может достигать 30% и даже 50% от выплаченного гонорара. Но даже такие крупные фискальные отчисления позволяют известным футболистам жить на широкую ногу. И большинство знаменитых игроков являются по-настоящему весьма состоятельными гражданами, которые постоянно пополняют свои счета впечатляющими поступлениями.

Фото: unsplash (Daniel Norin)