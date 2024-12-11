В Петербурге дорожники показали "мастер-класс" по укладке асфальта

Рабочие просто притоптали ногами содержимое, "залатав" яму.

Необычный способ ремонта дорожного покрытия был замечен во дворах Софийской улицы в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Telegram-канал "Санкт-Петербург | Питер Live", дорожники продемонстрировали "мастер-класс" по укладке асфальта без использования техники. Рабочие просто высыпали асфальт прямо в лужу, а затем притоптали его ногами. Этот метод вызвал удивление и ироничные комментарии в сети.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцу предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности и хулиганства, совершенных в 1993 году.

Видео: Telegram-канал "Санкт-Петербург | Питер Live"