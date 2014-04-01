На банкете на Лесном проспекте 11 человек подхватили острую кишечную инфекцию

Сотрудники Роспотребнадзора будут проверять персонал заведения.

Посетители ресторана на Лесном проспекте отравились на праздничном торжестве. На данный момент зарегистрировано 11 случаев острой кишечной инфекции. Среди пострадавших есть ребенок, сообщила пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

Банкет проходил в ресторане "Сказка Востока 1001 ночь". Там был обнаружен очаг острой кишечной инфекции. Все 11 человек госпитализированы.

По факту произошедшего надзорное ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Персонал ресторана пройдет лабораторное и медицинское обследование. Обстоятельства массового отравления выясняются.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как употребление суррогатного алкоголя привело к смерти. Полиция обнаружила целый склад незаконного спиртного.

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