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На банкете на Лесном проспекте 11 человек подхватили острую кишечную инфекцию
Сегодня, 12:17
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nadezhda_sib

На банкете на Лесном проспекте 11 человек подхватили острую кишечную инфекцию

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Сотрудники Роспотребнадзора будут проверять персонал заведения.

Посетители ресторана на Лесном проспекте отравились на праздничном торжестве. На данный момент зарегистрировано 11 случаев острой кишечной инфекции. Среди пострадавших есть ребенок, сообщила пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

Банкет проходил в ресторане "Сказка Востока 1001 ночь". Там был обнаружен очаг острой кишечной инфекции. Все 11 человек госпитализированы. 

По факту произошедшего надзорное ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Персонал ресторана пройдет лабораторное и медицинское обследование. Обстоятельства массового отравления выясняются. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как употребление суррогатного алкоголя привело к смерти. Полиция обнаружила целый склад незаконного спиртного. 

Фото: pixabay.com

Теги: банкет, отравление, роспотребнадзор
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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