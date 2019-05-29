В Купчино нашли склад паленой водки после гибели пенсионера и его зятя

Теперь полицейские ищут людей, причастных к организации данного производства.

Расследуя гибель пенсионера и его зятя во Фрунзенском районе Петербурга, полицейские обнаружили склад с контрафактным алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию Фрунзенского района Петербурга 11 марта поступило сообщение об обнаружении в квартире на улице Турку тела 58-летнего мужчины и его 33-летнего зятя. Известно, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками. По предварительной информации, мужчины отравились суррогатным алкоголем.

При отработке данной версии полицейские нашли место изготовления "паленого" алкоголя. Кустарное производство располагалось в гаражно-строительном кооперативе на Софийской улице и специализировалось на производстве водки. Полицейские изъяли более тысячи литров алкоголя.

Теперь полицейские ищут людей, причастных к организации данного производства.

Видео: МВД