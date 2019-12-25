На Турку нашли два трупа и 6 пустых бутылок водки

В полицию обратился врач скорой помощи.

В квартире на Турку нашли два мужских трупа. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 марта от оператора 03 поступило сообщение о том, что в квартире на Турку, 20 обнаружены два трупа. В результате выезда в квартире обнаружены трупы без внешних признаков насильственной смерти 58-летнего и 33-летнего мужчины. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Изъято: 6 пустых бутылок из-под водки объемом, 1 целая бутылка водки, мобильный телефон.

Ранее в Петербурге нашли труп мужчины в машине.

Фото: Piter.tv