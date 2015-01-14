По делу о массовом отравлении в Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха готовой еды

Также до 89 увеличено число местных жителей, у которых зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции.

В Улан-Удэ по уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение заведующей производством цеха готовой продукции. Также до 89 увеличено число местных жителей, у которых зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции, сообщили 20 октября в СУ СК РФ по Бурятии.

Женщине вменили п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Диагноз "сальмонеллез" поставлен 11 гражданам, один из пострадавших помещен в реанимацию.

Продолжаются допросы свидетелей, изъятие документов и получение образцов для проведения исследований. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Отмечается, что потерпевшие употребили шаурму и онигири ООО "Восток", продавала их торговая сеть "Николаевский".

